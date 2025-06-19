В тренче и креативных украшениях: японская принцесса Како посетила водопад в Бразилии

Японская принцесса Како / © Associated Press

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Японская принцесса Како находится с официальным визитом в Бразилии. В Латинскую Америку она прибыла чтобы отметить 130-ю годовщину дипломатических отношений между Японией и Бразилией.

Японская принцесса Како / © Associated Press

15 июня принцесса посетила водопады Игуасу в Фос-ду-Игуасу, где она насладилась не только очаровательной природой, но и пообщалась с работниками парка, которые рассказали ей об этом чуде природы.

Японская принцесса Како / © Associated Press

А для такого активного времяпрепровождения Како надела удобный наряд, который включал черные штаны, кроссовки и черный топ. Также японская принцесса спряталась от ветра с помощью короткого тренча свободного фасона, который был в бежевом оттенке.

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Однако наибольше внимания привлекли украшения, которые Како надела, ведь она явно носила колье, браслет и кольца от одного бренда. Украшения сделаны из мягкого материала, возможно силикона, и в пастельных оттенках.

Японская принцесса Како / © Associated Press

Японская принцесса Како / © Associated Press

Японская принцесса Како / © Associated Press

Напомним, что также во время своего путешествия принцесса Како посетила церемонию со студентами и членами японской общины в Ассоциации культурного центра Никкей в Рио-де-Жанейро. Там она выступила с речью и продемонмтрировала наряд с градиентом.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images