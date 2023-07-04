В тренче и лодочках в тон: королева Камилла выбрала неожиданный образ для светского выхода

Король Чарльз III и королева Камилла проводят эту неделю в Шотландии на так называемой Холирудской неделе.

Ежегодно в конце июня или начале июля монарх приезжает в Шотландию, где посещает разные регионы, общается с местными жителями и встречается с представителями разных благотворительных организаций. Для Чарльза в роли короля в этом году это мероприятие проходит впервые.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня король и его супруга Камилла открыли мемориальную доску у новых Юбилейных ворот, установленную у входа в Abbey Yard в ознаменование платинового юбилея королевы Елизаветы II, во дворце Холирудхаус в Эдинбурге.

Королева Камилла появилась на торжественной церемонии в бежевом тренче и туфлях-лодочках, подобранных в тон. У нее была красивая укладка и легкий макияж, в ушах сверкали серьги с жемчужными подвесками, а на запястье было несколько золотых браслетов, в том числе и любимый от французского бренда Van Cleef & Arpels. Также в руках Ее Величество держала прозрачный зонт-трость.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III был в темно-синем полосатом костюме, светлой рубашке и в своем любимом галстуке – неизменная классика, которой привержен монарх.

Ожидается, что пара организует Garden Party в Холирудхаус, а также завтра у короля состоится так называемая коронация в Шотландии.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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