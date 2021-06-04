В тренче и серьгах королевы: герцогиня Кейт появилась на обложке глянца

Недавно принц Уильям и его супруга герцогиня Кэтрин вернулись из тура по Шотландии.

Канадский журнал Hello! Поместил фотографию герцогини Кембриджской, сделанную на одном из мероприятий в туре, на обложку своего нового выпуска. В номере рассказывают о туре королевской пары и называют его романтически-ностальгическим. Поклонники Кейт и Уильяма знают, что они познакомились именно в Шотландии, во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, это место для них очень особенное, ведь здесь началась их история любви.

Кадр был сделан, когда Кембриджские вместе с сотрудниками Национальной системы здравоохранения отправились смотреть фильм "Круэлла".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

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На показе герцогиня появилась в тренче от Holland Cooper в шотландскую клетку, юбке от Joseph, туфлях на каблуках и сапфировых серьгах из коллекции королевы Елизаветы II. Волосы ее были собраны в высокий хвост, а на лице был макияж. Перед показом фильма герцогиня Кэтрин выступила с небольшой речью, отдавая дань уважения сотрудникам NHS по всей Шотландии, и поблагодарила их за преданность делу во время пандемии.

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Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в туре по Шотландии (28 фото)

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