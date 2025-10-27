- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
В тренче и широких джинсах: стильная королева Летиция приехала с семьей в деревню
Испанская королевская семья посетила Вальдесото, признанную лучшей деревней Астурии 2025 года.
Визит состоялся на следующий день после церемонии вручения премии «Принцесса Астурийская» в Овьедо, где королева Летиция и король Филипп VI появились всей семьей.
В деревне Вальдесото Летиция и ее дочери — принцесса Леонор и инфанта София мило общались с местными жителями, а наследница престола произнесла речь.
«Приятно видеть не только заботу и поддержку ваших обычаев. Вы заботитесь о пожилых людях, развиваете автоспорт, не забываете о музыке и гастрономии», — сказала юная принцесса.
Королева Летиция в этот день продемонстрировала новый лук на публике, надев классический тренч с поясом от Mango, темные джинсы-клеш и обула замшевые рыжие ботинки от Pedro García за 450 евро. Под тренчем у Летиции был короткий жакет Sezane. Волосы королева распустила и сделала более мягкий дневной макияж.
Напомним на церемонии «Принцессы Астурийской» Ее Величество блистала в черном платье без бретелек от испанского бренда Sybilla, дополнив его шелковой накидкой. А к образу подобрала клатч и черные лаковые туфли от Magrit с открытой пяткой и на невысоких каблуках.