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В тренче с дырками и ярком костюме: королева Максима приехала в Италию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
654
Время на прочтение
1 мин
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В тренче с дырками и ярком костюме: королева Максима приехала в Италию

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева Нидерландов Максима сегодня была запечатлена в общественном парке Biblioteca degli alberi ("Библиотека деревьев") в Милане.

51-летняя супруга короля Виллема-Александра продемонстрировала образ в тренче Claes Iversen Pazia из коллекции 2019 года со множеством отверстий и поясом на талии, была в ярком брючном костюме и надела солнцезащитные очки с золотой оправой от Cartier.

Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press

У королевы были распущены и красиво уложены белокурые волосы, она также сделала макияж в теплых оттенках, а в руках держала золотой клатч от Begüm Khan.

На прошлой неделе, напомним, королева Максима провела несколько дней в компании первой леди Франции Брижит Макрон.

Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press
Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press

Дамы посещали знаменитый сад Кекенхоф, который называют самым красивым весенним садом в мире, а также королевская чета устроила для своих гостей прием во дворце.

Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press
Королева Максима / © Associated Press
Королева Максима / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
654
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