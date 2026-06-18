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В тренче, юбке и балетках: стильная королева Мэри приехала на открытие скульптуры
Датская королева Мэри на днях посетила открытие последней скульптуры из серии «Додекалиттен» в Торриге, недалеко от Стоккемарке.
Это последняя каменная скульптура на Додеканесских островах.
«Додекалиттен» — это монумент и художественный проект в Крагенэсе на севере Лолланда. Монумент вдохновлен каменными кругами прошлого и состоит из 12 гранитных скульптур, каждая высотой от семи до девяти метров. Каменные скульптуры возвышаются над водами Смоланда, сообщает королевский дворец.
Проект был создан скульптором Томасом Кадзиолой в сотрудничестве с композитором Уэйном Сигелом. Строительство комплекса Dodecalite началось в 2009 году и наконец завершилось.
Королева Мэри приехала на встречу в бежевой макси-юбке, тренче, обута в двухцветные балетки и повязала на шею объемный голубой шарф. Королева распустила волосы и сделала выразительный макияж, надела золотые серьги-висюльки, а также несколько золотых браслетов и колец.
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