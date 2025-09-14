В трикотажном макси-платье и босоножках: принцесса Мария-Олимпия приехала на модный показ

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

На выходных принцесса Мария-Олимпия посетила показ мод Khaite в рамках Недели моды весна-лето 2026 в The Shed, в Нью-Йорке.

Девушка облачилась в черное трикотажное макси-платье с длинными рукавами и миниатюрным вырезом «лодочка», дополнив его широким поясом, подчеркивающим талию, черными босоножками на миниатюрных каблуках и маленький кожаным клатчем.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия сделала макияж, немного подчеркнув глаза и нанесла розовый блеск на губы, а ее волосы были распущены. Также у нее был нюдовый маникюр.

Несколькими днями ранее 29-летняя принцесса была замечена во время посещения показа Brandon Maxwell. Там Мария-Олимпия блистала в клетчатой удлиненной рубашке и миниатюрных шортах, а также блеснула стройными ногами и обула туфли-мюли от ALAÏA.