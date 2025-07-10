- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 670
- Время на прочтение
- 1 мин
В трикотажном платье без бюстгальтера: принцесса Мария-Олимпия посетила модный показ в Париже
Греческая принцесса посетила показ на Парижской неделе моды.
Принцесса Мария-Олимпия была запечатлена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осень/зима 2025/2026 в Париже. Девушка была в трикотажном макси-платье, которое носила без бюстгальтера и сочетала с леопардовыми босоножками на шпильке.
У принцессы были распущены ее короткие волосы, она сделала нежный макияж глаз с блестящими тенями и яркой помадой накрасила губы. Мария-Олимпия решила не надевать никаких аксессуаров, оставив свой образ максимально натуральным.
Напомним, мы также показывали в каком образе появилась на шоу Balenciaga актриса Николь Кидман. Звезда надела жакет на голое тело, получилось весьма пикантно.