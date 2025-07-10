В трикотажном платье без бюстгальтера: принцесса Мария-Олимпия посетила модный показ в Париже

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

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Принцесса Мария-Олимпия была запечатлена перед показом Giorgio Armani Privé Haute Couture осень/зима 2025/2026 в Париже. Девушка была в трикотажном макси-платье, которое носила без бюстгальтера и сочетала с леопардовыми босоножками на шпильке.

У принцессы были распущены ее короткие волосы, она сделала нежный макияж глаз с блестящими тенями и яркой помадой накрасила губы. Мария-Олимпия решила не надевать никаких аксессуаров, оставив свой образ максимально натуральным.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Напомним, мы также показывали в каком образе появилась на шоу Balenciaga актриса Николь Кидман. Звезда надела жакет на голое тело, получилось весьма пикантно.

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