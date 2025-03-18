В трикотажном платье и ботфортах: королева Летиция посетила аудиенцию во дворце

Королева Летиция провела несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Ее Величество приветствовала сегодня представителей Женского фонда и Фонда стипендий Соледад Касорлы Прието — инициативы, которая заботится о благополучии несовершеннолетних, потерявших своих матерей в результате гендерного насилия.

Для появления на мероприятии королева выбрала сдержанный образ, надев трикотажное платье миди кирпичного цвета от валенсийского бренда Indi & Cold, в котором она дебютировала в ноябре 2024 года. Наряд королева дополнила широким поясом на талии от Hugo Boss и кожаными сапогами ботфортами на невысоких устойчивых каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева, похоже, очень любит животных, вот такое фото сделали фотографы на мероприятии.

Образ Летиция также дополнила серьгами-висюльками Sure Jewels тоже от валенсийской фирмы Sure Jewels, любимым кольцом Coreterno, сделала легкий макияж в розовых оттенках и распустила длинные волосы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На прошлой неделе королева Летиция продемонстрировала весьма необычный лук, когда посетила церемонию вручения Премии принцессы Жироны. Она прибыла на мероприятие в брюках из искусственной кожи верблюжьего цвета с высокой талией, которые носила с тонким кожаным поясом от Hugo Boss и рубашкой с цветочным принтом, а сверху была в удлиненном жакете.

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