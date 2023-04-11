В трикотажном платье и цветочных серьгах: королева Летиция посетила праздничное мероприятие

Королева Испании Летици вернулась к исполнению своих обязанностей после непродолжительных пасхальных каникул.

Сегодня Ее Величество присутствовала на двухсотлетии Ateneo de Madrid.

Летиция была в темно-синем платье из шерсти от испанской фирмы Galcon стоимостью 229 евро с крупным цветочным принтом. Талию королева подчеркнула тонким черным поясом, в руке держала черную сумку от бренда Mauska и была обута в туфли-лодочки на каблуках от Magrit.

Весенний образ Летиция дополнила цветочными серьгами от Carolina Herrera, модель называется Jazmin, изготовленных из позолоченного серебра и покрыты белой эмалью.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева распустила волосы и сделала идеальную укладку, у нее был классический макияж, а ногти, как обычно, не были покрыты лаком. Летиция редко делает маникюр и никогда не появляется с ярким лаком на ногтях на публике, как это недавно сделала принцесса Уэльская.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На прошлой неделе, напомним, у королевы и ее семьи был один совместный выход. Они участвовали в праздновании 60-летия популярного представления The Passion в Чинчоне, где Летиция блистала в вышиванке своей старшей дочери.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также: