В трикотажном платье и клетчатом жакете с пайетками: Джилл Байден в эффектном луке предстала на детском мероприятии

Джилл Байден провела в Белом доме мероприятие Toys for Tots, на которое пригласила семьи военнослужащих.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выступила перед гостями и приняла участие в сортировке игрушек для детей.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На семейном мероприятии она предстала в красивом образе. На ней было кремовое трикотажное платье в рубчик от бренда Gabriela Hearst с воротником и V-образным вырезом с маленькими пуговицами. Сверху она надела двубортный серо-бежевый клетчатый жакет, расшитый пайетками, от Veronica Beard. Обута Байден была в черные замшевые сапоги на стойких каблуках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл была любимая прическа с мягкими локонами, макияж смоки-айс, серьги-звезды с камнями в ушах, золотые цепочки с подвесками на шее, золотые браслеты и кольца на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, на недавнем мероприятии в Белом доме Джилл Байден продемонстрировала лук в элегантном закрытом темно-синем платье длины миди с широкими плечами и драпировкой на животе. Там присутствовали также ее муж Джо Байден и маленький внук Бо.

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