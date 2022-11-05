В трикотажном платье и лавандовом жакете: Джилл Байден продемонстрировала женственный образ

У первой леди США – отличное чувство стиля. Каждый ее выход это подтверждает.
Джилл Байден посетила штаб-квартиру Американской федерации учителей в Питтсбурге. Там прошел митинг в поддержку местных кандидатов.
Первая леди выбрала для этого события нежный женственный образ. На ней было синее трикотажное платье миди, сверху которого она надела лавандовый жакет с черепаховыми пуговицами.
Джилл сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах. Особое внимание первая леди уделила украшениям. В ушах у нее были синие серьги с камнями, на шее – золотые цепочки с кулонами, а на руках – золотые браслеты и кольца с камнями. Французский маникюр завершил женственный лук миссис Байден.
Напомним, во время празднования Хэллоуина в Белом доме первая леди удивила своим образом. Она вышла к детям в парике, с арт-макияжем и крыльями, которые одела вверх ногами.
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