ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

В трикотажном платье и питоновых туфлях: папарацци подловили невестку Дональда Трампа в Шотландии

Лара Трамп вместе с мужем прибыли в Шотландию на открытие гольф-клуба.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эрик и Лара Трамп

Эрик и Лара Трамп / © Associated Press

В объективы папарацци возле Trump International Golf Links в Абердиншире попали сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик Трамп с женой Ларой и Дональд Трамп-младший со своей возлюбленной Беттиной Андерсон.

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Наше внимание привлек образ Лары Трамп, которая вышла из вертолета в трикотажном белом платье в рубчик длины миди с воротником, золотыми пуговицами, рюшами-манжетами, черной каймой и накладными небольшими карманами.

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Наряд Лара скомбинировала с остроносыми питоновыми туфлями на высоких шпильках карамельного оттенка. Она сделала укладку с локонами, надела на лицо коричневые солнцезащитные очки и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

Напомним, Лара Трамп ранее предстала в ветровке, белом поло и песочных штанах.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie