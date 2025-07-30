В трикотажном платье и питоновых туфлях: папарацци подловили невестку Дональда Трампа в Шотландии

Эрик и Лара Трамп / © Associated Press

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В объективы папарацци возле Trump International Golf Links в Абердиншире попали сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик Трамп с женой Ларой и Дональд Трамп-младший со своей возлюбленной Беттиной Андерсон.

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Наше внимание привлек образ Лары Трамп, которая вышла из вертолета в трикотажном белом платье в рубчик длины миди с воротником, золотыми пуговицами, рюшами-манжетами, черной каймой и накладными небольшими карманами.

Эрик и Лара Трамп, Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Наряд Лара скомбинировала с остроносыми питоновыми туфлями на высоких шпильках карамельного оттенка. Она сделала укладку с локонами, надела на лицо коричневые солнцезащитные очки и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

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Напомним, Лара Трамп ранее предстала в ветровке, белом поло и песочных штанах.