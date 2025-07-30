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В трикотажном платье и питоновых туфлях: папарацци подловили невестку Дональда Трампа в Шотландии
Лара Трамп вместе с мужем прибыли в Шотландию на открытие гольф-клуба.
В объективы папарацци возле Trump International Golf Links в Абердиншире попали сыновья президента США Дональда Трампа - Эрик Трамп с женой Ларой и Дональд Трамп-младший со своей возлюбленной Беттиной Андерсон.
Наше внимание привлек образ Лары Трамп, которая вышла из вертолета в трикотажном белом платье в рубчик длины миди с воротником, золотыми пуговицами, рюшами-манжетами, черной каймой и накладными небольшими карманами.
Наряд Лара скомбинировала с остроносыми питоновыми туфлями на высоких шпильках карамельного оттенка. Она сделала укладку с локонами, надела на лицо коричневые солнцезащитные очки и завершила лук бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Лара Трамп ранее предстала в ветровке, белом поло и песочных штанах.