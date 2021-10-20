В трикотажном платье и с массивным колье на шее: шведская принцесса Виктория приехала в Турин

В трикотажном платье и с массивным колье на шее: шведская принцесса Виктория приехала в Турин

Наследная принцесса Швеции Виктория все еще находится с официальным визитом в Италии.

44-летняя шведская наследница посетила завод Stellantis в Турине. Принцесса демонстрирует уже четвертый образ в рамках этой поездке.

В этот выход кронпринцесса появилась перед камерами в сером трикотажном макси-платье с плиссированным подолом и серой накидкой сверху. Аутфит кронпринцесса дополнила кожаными туфлями-лодочками на каблуках и массивным серебристым колье на шее, а также серьгами-кольцами в ушах. А вот, что было неизменным в ее образе так это прическа, собранная в пучок.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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Ранее кронпринцесса Виктория появлялась на публике в сером брючном костюме, под которым была белая блузка, и в ботильонах, в которых появлялась на публике в предыдущий раз.

Также мы видели ее красивый лук в серебристом вечернем платье, которое принцесса надела на гала-ужин в резиденции посла Швеции в Риме.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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