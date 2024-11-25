В трикотажном платье-водолазке: королева Мэри показала, как выглядит в повседневной жизни

Королева Мэри поделилась с подписчиками датского королевского аккаунта в Instagram и опубликовала свое новое фото.

В посте под фото Мэри рассказала о подкасте, который слушает сейчас.

Нам же приглянулся образ, в котором Ее Величество появилась на фото. Королева была в черном трикотажном платье-водолазке, ее каштановые волосы были распущены, на лице был легкий дневной макияж и очки для чтения, а в ушах серьги-гвоздики с бриллиантами в виде цветка. Мэри держала в руках телефон и была сосредоточена на чтении.

Датская королева роскошно выглядит и в повседневной жизни, и во время своих светских выходов. Недавно, напомним, королевский дворец представил новые портреты монаршей четы, где Ее Величество появилась в белом аутфите.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Читайте также: