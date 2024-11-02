В трикотажном топе и стильных джинсах: Мишель Обама поддержала Камалу Харрис на выборах

60-летняя женщина выглядела очень стильно.
Бывшая первая леди США -Мишель Обама - посетила мероприятие в штате Джорджия, где прошел предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис.
Мишель на этом митинге выступила с речью, чтобы поддержать Камалу. Появилась она на публике в стильном и совсем не типичном для таких мероприятий, поскольку надела лук от бренда R13.
В частности на Обаме были широкие джинсы довольно креативного дизайна, которые она носила с трикотажным топом с асимметричным низом и имитацией порванности.
Образ она дополнила макияжем, массивными украшениями, прической с множеством косичек. Также бывшая первая леди сделала длинный маникюр и обула каблуки.
Также Камалу публично поддержала Дженнифер Лопес, которая посетила предвыборный митинг в Лас-Вегасе.
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