В трикотажном топе и стильных джинсах: Мишель Обама поддержала Камалу Харрис на выборах

Бывшая первая леди США -Мишель Обама - посетила мероприятие в штате Джорджия, где прошел предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис.

Мишель на этом митинге выступила с речью, чтобы поддержать Камалу. Появилась она на публике в стильном и совсем не типичном для таких мероприятий, поскольку надела лук от бренда R13.

В частности на Обаме были широкие джинсы довольно креативного дизайна, которые она носила с трикотажным топом с асимметричным низом и имитацией порванности.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Образ она дополнила макияжем, массивными украшениями, прической с множеством косичек. Также бывшая первая леди сделала длинный маникюр и обула каблуки.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Также Камалу публично поддержала Дженнифер Лопес, которая посетила предвыборный митинг в Лас-Вегасе.

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