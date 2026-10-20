ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
542
Время на прочтение
2 мин

В цветах флага: королева Камилла и принцесса Кейт очаровали образами на встрече с султаном Омана

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин сегодня собрались в Виндзоре, чтобы приветствовать султана Омана, который прибыл в Великобританию с государственным визитом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла и принцесса Кейт

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Король Чарльз, королева Камилла и принц и принцесса Уэльские оказали султану Омана торжественный прием в Виндзорском замке. В честь этого события Королевская конная артиллерия произвела королевский салют с восточной лужайки расположенного неподалеку Хоум-парка.

Королева Камилла выбрала эффектное красное платье из шерстяного крепа и пальто в тон, сшитые на заказ одним из ее любимых дизайнеров, Фионой Клэр. Камилла и принцесса Кэтрин выбрали одежду цветов Омана — красного и зеленого. В завершение гламурного образа Ее Величество надела подходящую красную шляпу, созданную известным шляпником Филипом Треси.

Король Чарльз, королева Камилла, принцесса Кейт / © Getty Images

Король Чарльз, королева Камилла, принцесса Кейт / © Getty Images

К лацкану ее пиджака элегантно была прикреплена брошь в виде цветка, украшенная рубинами и бриллиантами, которая добавляла блеска ее смелому наряду и создавала соответствующий образ в преддверии прибытия султана Хайтама бин Тарика.

Принцесса Кейт продемонстрировала мастер-класс дипломатического стиля, появившись в пальто лесного зеленого цвета от Сары Бертон для Alexander McQueen, отличающемся четкими, структурированными плечами, подчеркнутой талией и элегантными лацканами.

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Она дополнила изысканный ансамбль потрясающей шляпой от британского шляпника Джульетты Боттерилл, украшенной скульптурными ленточными петлями, а нежная черная кружевная блузка с высоким воротником добавила романтичности образу принцессы. Завершили ансамбль классические черные туфли на каблуке и стеганая сумка Chanel. Также Кейт носила брошь с изумрудами и бриллиантами и серьги-висюльки от Cassandra Goad.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Султан Омана, король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie