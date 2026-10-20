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В цветах флага: королева Камилла и принцесса Кейт очаровали образами на встрече с султаном Омана
Королева Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин сегодня собрались в Виндзоре, чтобы приветствовать султана Омана, который прибыл в Великобританию с государственным визитом.
Король Чарльз, королева Камилла и принц и принцесса Уэльские оказали султану Омана торжественный прием в Виндзорском замке. В честь этого события Королевская конная артиллерия произвела королевский салют с восточной лужайки расположенного неподалеку Хоум-парка.
Королева Камилла выбрала эффектное красное платье из шерстяного крепа и пальто в тон, сшитые на заказ одним из ее любимых дизайнеров, Фионой Клэр. Камилла и принцесса Кэтрин выбрали одежду цветов Омана — красного и зеленого. В завершение гламурного образа Ее Величество надела подходящую красную шляпу, созданную известным шляпником Филипом Треси.
К лацкану ее пиджака элегантно была прикреплена брошь в виде цветка, украшенная рубинами и бриллиантами, которая добавляла блеска ее смелому наряду и создавала соответствующий образ в преддверии прибытия султана Хайтама бин Тарика.
Принцесса Кейт продемонстрировала мастер-класс дипломатического стиля, появившись в пальто лесного зеленого цвета от Сары Бертон для Alexander McQueen, отличающемся четкими, структурированными плечами, подчеркнутой талией и элегантными лацканами.
Она дополнила изысканный ансамбль потрясающей шляпой от британского шляпника Джульетты Боттерилл, украшенной скульптурными ленточными петлями, а нежная черная кружевная блузка с высоким воротником добавила романтичности образу принцессы. Завершили ансамбль классические черные туфли на каблуке и стеганая сумка Chanel. Также Кейт носила брошь с изумрудами и бриллиантами и серьги-висюльки от Cassandra Goad.