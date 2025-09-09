ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

В цветастой блузке, юбке и слингбэках: красивая королева Мэри приехала в университет

У королевы Дании Мэри сегодня состоялся визит в Копенгагенский университет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество посетила факультет социальных наук под эгидой Центра королевы Мэри в Копенгагенском университете.

Королева выбрала для очередного появления на публике цветастую блузку с воротником-стойкой и жемчужными пуговицами и красивыми объемными рукавами, сочетая ее с черной юбкой миди прямого силуэта, тонким поясом на талии, и кожаными туфлями-слингбэками на каблуках.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество сделала, как всегда, безупречную укладку и выразительный макияж, а образ дополнила светлым маникюром, несколькими золотыми браслетами на запястье и кольцами.

Ранее, напомним, король и королева Дании приняли участие в параде в честь Дня флага на Дворцовой площади Кристиансборга. Там Мэри появилась в изумрудном платье с разрезом и бежевом плаще.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie