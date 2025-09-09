- Дата публикации
В цветастой блузке, юбке и слингбэках: красивая королева Мэри приехала в университет
У королевы Дании Мэри сегодня состоялся визит в Копенгагенский университет.
Ее Величество посетила факультет социальных наук под эгидой Центра королевы Мэри в Копенгагенском университете.
Королева выбрала для очередного появления на публике цветастую блузку с воротником-стойкой и жемчужными пуговицами и красивыми объемными рукавами, сочетая ее с черной юбкой миди прямого силуэта, тонким поясом на талии, и кожаными туфлями-слингбэками на каблуках.
Ее Величество сделала, как всегда, безупречную укладку и выразительный макияж, а образ дополнила светлым маникюром, несколькими золотыми браслетами на запястье и кольцами.
Ранее, напомним, король и королева Дании приняли участие в параде в честь Дня флага на Дворцовой площади Кристиансборга. Там Мэри появилась в изумрудном платье с разрезом и бежевом плаще.