В цветочном костюме и туфлях-лодочках: королева Мэри посетила церемонию

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество прибыла на церемонию вручения наград Фонда Carlsberg Research Awards в Глиптотеке и была запечатлена фотографами вместе с председателем Фонда Carlsberg, профессором Майкен Шульц.

Королева была одета в этот день в блузку и брюки-клеш от Etro в цветочный принт, обута в туфли-лодочки из черной замши с сетчатыми вставками от Gianvito Rossi на каблуках. Мэри дополнила свой элегантный лук крупным золотым колье на шее, серьгами-пусетами с бриллиантами, часами от Сartier из желтого золота и браслетом Dulong Fine Jewelry. Она сделала красивую укладку и макияж, а в руках держала букет подаренных ей цветов.

Майкен Шульц и королева Мэри / © Getty Images

Этот образ королевы получился великолепным. А несколькими днями ранее Мэри демонстрировала простой лук для прогулки, когда участие в официальном открытии Недели природы 2025 в природном парке Рювангенс в Хеллерупе.

