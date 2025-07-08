В цветочном платье и белом жакете: герцогиня Софи приехала на Уимблдон

Герцогиня Софи / © Getty Images

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Герцогиня Эдинбургская Софи посетила восьмой день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

60-летняя Софи надела белый удлиненный жакет Altuzarra и синее платье в мелкий цветочный принт Proenza Schouler, ее образ дополняли серьги-гвоздики розового золота с бриллиантами от Сhopard, солнцезащитные очки от Сartier и на ее пальце снова появилось помолвочное и обручальное кольца, которые недавно исчезали, наделав шума среди поклонников Софи.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, сделала легкий макияж, а у нее на шее сверкала любимая золотая цепочка з круглой подвеской.

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Напомним, вчера на Уимблдоне появилась мама принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон с мужем Майклом. А вот сама принцесса Кейт пока что не приезжала на теннисный турнир.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images