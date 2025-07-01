В цветочном платье и белых эспадрильях: герцогиня Софи сходила на выставку цветов

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Супруга принца Эдварда посетила выставочный сад Vertigo Королевского садоводческого общества (RHS) во время визита на фестиваль садов Хэмптон-Корт во дворце Хэмптон-Корт.

Одета герцогиня Софи была в голубое платье-миди с цветочным принтом от Me+Em, обула высокие кожаные эспадрильи Mary Jane белого цвета от Penelope Chilvers, в руках держала плетенную сумку, украшенную голубыми цветами от Sophie Habsburg и солнцезащитные очки Stella Mccartney c коричневыми линзами.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также герцогиня дополнила образ золотыми серьгами Giulia Barela Jewelry и несколькими тонкими золотыми браслетами на запястье.

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Недельный фестиваль представляет собой чествование лучших образцов садового дизайна и флористического искусства, которое проходит на фоне великолепного дворца Хэмптон-Корт.

Тем временем другие члены королевской семьи сейчас посещают Уимблдонский теннисный турнир, который стартовал в Лондоне.