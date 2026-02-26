- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и босоножках со стразами: папарацци подловили дочь Трампа с мужем по дороге на свадьбу
Тиффани Трамп сходила на свадьбу к друзьям в нежном женственном образе.
Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани Трамп вместе со своим мужем — миллиардером из Нигерии Майклом Булосом — попала в объективы папарацци во Флориде. Супруги шли на свадьбу к друзьям в Палм-Бич.
Тиф выглядела мило в женственном платье с нежным цветочным принтом лавандового оттенка. Наряд имел длинные рукава-фонарики, каскадную юбку и V-образное дедкольте.
Аутфит Трамп дополнила босоножками, украшенными стразами, на шпильках, а также лавандовой стеганой сумочкой.
Тиффани сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — золотая цепочка, а на руках — золотые браслеты и кольца.
Майкл был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Напомним, Тиффани Трамп в вечернем платье похвасталась стройной фигурой через 8 месяцев после родов.