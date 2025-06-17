В цветочном платье и черных лодочках: королева Матильда посетила деловое мероприятие

Королева Матильда / © Getty Images

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Организация Digital for Youth пытается сократить цифровой разрыв среди молодых людей в возрасте от 6 до 25 лет. Она собирает подержанные компьютеры у компаний, восстанавливает их и предоставляет молодым людям, которые в них больше всего нуждаются.

Ее Величество королева прибыла на встречу в темно-синем платье рубашке с цветочным принтом и обута в черные туфли-лодочки из замши на каблуках. У Матильды была ее фирменная прическа, крупные серьги в ушах, золотой любимый браслет на запястье и сделала легкий дневной макияж.

Королева Матильда / © Getty Images

А недавно королевская особа появлялась на публике в стильном розовом брючном костюме, который носила в сочетании с белым топом и розовыми туфлями-лодочками. В таком образе королева принимала делегацию Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Королевском дворце в Брюсселе.

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Королева Матильда / © Getty Images