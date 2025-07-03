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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В цветочном платье и голубом пальто: королева Камилла посетила несколько мероприятий в Шотландии

Королева Камилла провела несколько встреч в Шотландии, где появилась в нежном образе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество совершила визит в Maggie’s, чтобы отметить работу волонтеров и сотрудников больницы Victoria Hospital в Кирколди.

Камилла была одета в белое платье средней длины с цветочным принтом, а сверху в небесно-голубое пальто с поясом, и обута в бежевые туфли-лодочки на невысоких каблуках. Королевский образ дополнила безупречная прическа и макияж, брошь в виде мухи на пальто, любимый браслет Van Cleef & Arpels и ожерелье из жемчуга на шее. Камилла носила тонкую золотую цепочку на шее и свое помолвочное кольцо. Также Камилла была с прозрачным зонтом-тростью.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

После чаепития, которое организовали для Ее Величества королева и ее супруг король Чарльз открыли мемориальный камень королеве Елизавете II в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Днем ранее, напомним, монаршая чета устроила садовую вечеринку во дворце Холирудхаус, которую также посетила сестра короля — принцесса Анна.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

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