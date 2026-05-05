В цветочном платье и крупных серьгах: королева Матильда побывала на выставке
Королева Бельгии Матильда и историк Питер Франсуа посетили королевскую выставку «75 лет истории», посвященную конкурсу имени королевы Елизаветы, в концертном зале Flagey в Брюсселе.
В этом году конкурс, посвященный виолончели, пройдет с 4 по 30 мая.
Ее Величество появилась на выставке в платье без рукавов с цветочным принтом, к которому подобрала серые туфли-лодочки на каблуках. У нее на запястье были ее любимые браслеты и золотые часы, а в ушах крупные серьги. Матильда сделала укладку, макияж с акцентом на глаза и подчеркнула губы помадой.
Также на днях королева появилась на выставке в Брюгге, где блистала в зеленом платье от Natan Сouture без рукавов.