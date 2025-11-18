В цветочном платье и с клатчем-конвертом: герцогиня Софи встретилась с президентом Перу

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская на днях встретилась с президентом Перу — Хосе Хери во Дворце правительства, также известном как Дом Писарро в рамках своей официальной поездки.

Софи приехала на встречу в элегантном белом платье из крепа с крупными черными цветами от Erdem, а к нему подобрала туфли-лодочки Jimmy Choo, украшенные жемчужинами, клатч-конверт Sophie Habsburg цвета морской волны из кожи крокодила и дополнила образ золотыми серьгами-висюльками Jewels Adore и золотую цепочку с подвеской. На пальцах у герцогини было несколько колец, а на запястье золотой браслет Asprey London.

Герцогиня Эдинбургская Софи с президентом Перу / © Getty Images

Также во время этой поездки герцогиня Эдинбургская была запечатлена во время прогулки по перуанской Амазонии. Тогда на ней была цветочная рубашка, серые брюки и высокие резиновые сапоги.

