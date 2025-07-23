В цветочном платье и с новым украшением на шее: королева Камилла приехала с Чарльзом на выставку

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Король Чарльз и королева Камилла приехали посетить Сандрингемскую выставку цветов в Сандрингем-хаусе в Норфолке.

78-летняя королева облачилась в одно из любимых летних платьев длины миди в мелкий цветочный принт, которое сочетала с бежевыми туфлями на невысоких каблуках и небольшой плетенной сумкой, а также прозрачным зонтом-тростью. У Камиллы была ее фирменная укладка, макияж на лице, а на шее аж три подвески, в том числе и новая с сердцами, которая, предполагается, является подарком короля Чарльза на ее день рождения, который был на днях. На запястье у Камиллы был ее любимый браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels, который она практически никогда не снимает.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз надел светло-серый костюм в клетку, белую рубашку и красный галстук в принт, в его нагрудном кармане был платок, а обут монарх был в бордовые кожаные туфли.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Напомним, вчера, 22 июля, король и королева посетили Национальный конный завод в Ньюмаркете. Там Чарльз впервые за долгое время прокомментировал состояние своего здоровья.