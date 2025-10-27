- Дата публикации
В цветочном платье и с розовым клатчем: мама королевы Летиции появилась на светской церемонии
75-летняя мама королевы Летиции появилась на церемонии «Принцессы Астурийской», которая на выходных прошла в Овьедо.
Палома Рокасолано приехала в театр Кампоамор, где ее внучка — принцесса Леонор — вручала награды на церемонии «Принцессы Астурийской». Мама королевы Летиции практически ежегодно посещает это светское мероприятие.
В этот раз женщина, которая предпочитает оставаться в тени королевской семьи Испании, появилась на мероприятии в черном платье средней длины с V-образным вырезом на декольте и розовым цветочным принтом, а также короткими рукавами.
Палома собрала волосы частично в хвост, сделала макияж, надела серьги-висюльки и золотую цепочку с крестом на шее. Также у нее на запястье был браслет из камней и кольцо на пальце, светлый маникюр и в руках розовый прямоугольный клатч.
В позапрошлом году Палома Рокасолано появилась на церемонии в черном платье и розовых туфлях-лодочках.