В цветочном платье и с розовым клатчем: мама королевы Летиции появилась на светской церемонии

Палома Рокасолано / © Getty Images

Палома Рокасолано приехала в театр Кампоамор, где ее внучка — принцесса Леонор — вручала награды на церемонии «Принцессы Астурийской». Мама королевы Летиции практически ежегодно посещает это светское мероприятие.

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София на церемонии / © Getty Images

В этот раз женщина, которая предпочитает оставаться в тени королевской семьи Испании, появилась на мероприятии в черном платье средней длины с V-образным вырезом на декольте и розовым цветочным принтом, а также короткими рукавами.

Палома Рокасолано / © Getty Images

Палома собрала волосы частично в хвост, сделала макияж, надела серьги-висюльки и золотую цепочку с крестом на шее. Также у нее на запястье был браслет из камней и кольцо на пальце, светлый маникюр и в руках розовый прямоугольный клатч.

В позапрошлом году Палома Рокасолано появилась на церемонии в черном платье и розовых туфлях-лодочках.