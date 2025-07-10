- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 579
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и серебряных слингбэках: жена премьер-министра Великобритании в романтическом образе встретилась с Макронами
Виктория Стармер выбрала для своего выхода женственное платье от британского бренда.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер встретились на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Макрон, которые с трехдневным официальным визитом приехали в Великобританию.
Виктория появилась на встрече в романтическом летнем образе. На ней было светлое платье миди с цветочным принтом от бренда Karen Millen. Наряд имел рукава-фонарики, воротник-стойку, V-образный вырез, складки сверху и юбку А-силуэта. Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик на каблуках-рюмках.
Жена премьера распустила волосы, сделала нежный макияж, уши украсила серьгами-гвоздями, а шею — деликатной цепочкой.
Кир был одет в черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.
Напомним, Виктория Стармер на памятную службу надела васильковое платье и белые туфли.