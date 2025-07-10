Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер встретились на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит Макрон, которые с трехдневным официальным визитом приехали в Великобританию.

Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Виктория появилась на встрече в романтическом летнем образе. На ней было светлое платье миди с цветочным принтом от бренда Karen Millen. Наряд имел рукава-фонарики, воротник-стойку, V-образный вырез, складки сверху и юбку А-силуэта. Аутфит она дополнила слингбэками цвета металлик на каблуках-рюмках.

Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Жена премьера распустила волосы, сделала нежный макияж, уши украсила серьгами-гвоздями, а шею — деликатной цепочкой.

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Кир и Виктория Стармер, Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Кир был одет в черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Напомним, Виктория Стармер на памятную службу надела васильковое платье и белые туфли.