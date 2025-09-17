В цветочном платье и серьгах в форме сердец: красивая королева Матильда отправилась в новую поездку

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

52-летняя королева Матильда приветствовала людей на набережной перед казино Kursaal Oostende в рамках своего королевского визита.

Она была облачена в яркое платье василькового оттенка с насыщенным цветочным принтом, ее белокурые волосы развивались на ветру, а на лице были солнцезащитные очки.

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество также дополнила свой образ серьгами в виде сердец и молочным клатчем-конвертом, который держала под мышкой. Матильда тепло общалась с публикой, а рядом с ней стояла служба охраны.

Реклама

(листайте фото вправо)

Напомним, несколькими днями ранее королева Матильда в зеленом платье прямого силуэта от Natan Couture с короткими рукавами и небольшим разрезом на подоле, приехала на симпозиум.