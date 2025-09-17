- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и серьгах в форме сердец: красивая королева Матильда отправилась в новую поездку
Королева Бельгии отправилась с визитом в провинцию Западная Фландрия в Остенде.
52-летняя королева Матильда приветствовала людей на набережной перед казино Kursaal Oostende в рамках своего королевского визита.
Она была облачена в яркое платье василькового оттенка с насыщенным цветочным принтом, ее белокурые волосы развивались на ветру, а на лице были солнцезащитные очки.
Ее Величество также дополнила свой образ серьгами в виде сердец и молочным клатчем-конвертом, который держала под мышкой. Матильда тепло общалась с публикой, а рядом с ней стояла служба охраны.
(листайте фото вправо)
Напомним, несколькими днями ранее королева Матильда в зеленом платье прямого силуэта от Natan Couture с короткими рукавами и небольшим разрезом на подоле, приехала на симпозиум.