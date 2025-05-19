В цветочном платье и шляпе: герцогиня Софи посетила Виндзорское конное шоу

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Реклама

Мероприятие проходит ежегодно в Хоум-парке Виндзорского замка. Софи в сопровождении коронованного конюшего полковника Тоби Брауна принимала участие в параде экипажей «Pol Roger Meet of The British Driving Society» на четвертый день Королевского конного шоу.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская облачилась в милое цветочное платье от Zimmermann, короткий жакет из смеси шерсти от Eleventy Milano, она собрала волосы в низкий хвост, надела золотые серьги-кольца Giulia Barela Jewelry Design, золотую цепочку с круглой подвеской на шее и сделала легкий макияж. На голове у герцогини была шляпа с лентой.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, дочь Софи — леди Луиза Виндзор любит управлять повозкой. Но, сейчас девушка учится в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, вероятно, из-за этого и пропустила мероприятие. Недавно Луиза посещала праздник со своими одногруппниками, где ее видели в сопровождении предполагаемого бойфренда.

Реклама