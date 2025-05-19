- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и шляпе: герцогиня Софи посетила Виндзорское конное шоу
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила конное шоу в Виндзоре, которое так любила при жизни покойная королева Елизавета II.
Мероприятие проходит ежегодно в Хоум-парке Виндзорского замка. Софи в сопровождении коронованного конюшего полковника Тоби Брауна принимала участие в параде экипажей «Pol Roger Meet of The British Driving Society» на четвертый день Королевского конного шоу.
Герцогиня Эдинбургская облачилась в милое цветочное платье от Zimmermann, короткий жакет из смеси шерсти от Eleventy Milano, она собрала волосы в низкий хвост, надела золотые серьги-кольца Giulia Barela Jewelry Design, золотую цепочку с круглой подвеской на шее и сделала легкий макияж. На голове у герцогини была шляпа с лентой.
Напомним, дочь Софи — леди Луиза Виндзор любит управлять повозкой. Но, сейчас девушка учится в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, вероятно, из-за этого и пропустила мероприятие. Недавно Луиза посещала праздник со своими одногруппниками, где ее видели в сопровождении предполагаемого бойфренда.