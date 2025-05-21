В цветочном платье и шляпе: герцогиня Софи сходила на вечеринку в сад

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

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В третью вечеринку мероприятие посетили принц и принцесса Уэльские, а вот король Чарльз и королева Камилла были в этот день заняты другими делами.

Герцогиня Софи / © Associated Press

Герцогиня Софи прибыла в сад в цветочном платье от Beulah London розового цвета, в руках держала клатч Sophie Habsburg цвета фуксии из атласа, а обута была в туфли-лодочки L.K.Bennett на каблуках. Также герцогиня дополнила свой образ шляпой Jane Taylor London, украшенной лентами и цветочными серьгами-висюльками, которые подходили под воротник ее платья, который был расшит камнями.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Associated Press

Софи сделала легкий макияж и волосы собрана в красивый низкий пучок.

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Напомним, принцесса Уэльская появилась на мероприятии в желтом платье, а также шляпе, которую носила на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а также в своих свадебных серьгах.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press