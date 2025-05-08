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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В цветочном платье и шляпе с перьям: герцогиня Софи на вечеринке в Букингемском дворце

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард присоединились к королю Чарльзу и королеве Камилле на садовой вечеринке в Букингемском дворце.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

60-летняя Софи выглядела очень элегантно в белом платье с черным крупным цветочным принтом от одного из ее любимых брендов Erdem, в руках она держала изумрудный клатч Sophie Habsburg из змеиной кожи и надела белую шляпу, украшенную перьям от Jane Taylor London, а обута была в нюдовые туфли-лодочки на каблуках от Prada.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Associated Press

Герцогиня Эдинбургская заколола белокурые волосы сзади заколкой и сделала завитые локоны, на ее лице был легкий дневной макияж, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами. Также она надела несколько золотых браслетов на запястья и свое помолвочное кольцо.

Принцесса Анна, герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Associated Press

Принцесса Анна, герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Associated Press

Напомним, королева Камилла появилась на садовой вечеринке в платье от Dior и с брошью покойной королевы Елизаветы II на груди.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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