В цветочном платье и синем жакете: принцесса Анна на приеме в Сент-Джеймсском дворце

Принцесса Анна / © Getty Images

Реклама

Сестра короля Чарльза, как покровительница Ассоциации «Не забытые», встретилась с ветераном Фрэнком Олдхэмом, которому 106 лет во время чаепития для членов ассоциации в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Королевская принцесса приехала на встречу вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом.

Принцесса Анна надела цветочное платье миди с бантом на шее, поддерживая модный тренд этого сезона, дополнив наряд синим коротким жакетом, черными перчатками и черными туфлями на невысоких каблуках.

Реклама

Волосы Ее Высочество собрала в свою фирменную прическу «улей», которую носит практически всегда во время публичных выходов, сделала едва заметный макияж и надела золотые серьги-гвоздики.

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, этой осень королевская принцесса приезжала с визитом в Киев. Мы собрали для вас фотографии и других королевских особ, посетивших Украину.