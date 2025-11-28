ТСН в социальных сетях

В цветочном платье и синем жакете: принцесса Анна на приеме в Сент-Джеймсском дворце

Пока другие члены королевской семьи посещали ужин в Лондоне, принцесса Анна отправилась на другой прием.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Сестра короля Чарльза, как покровительница Ассоциации «Не забытые», встретилась с ветераном Фрэнком Олдхэмом, которому 106 лет во время чаепития для членов ассоциации в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Королевская принцесса приехала на встречу вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом.

Принцесса Анна надела цветочное платье миди с бантом на шее, поддерживая модный тренд этого сезона, дополнив наряд синим коротким жакетом, черными перчатками и черными туфлями на невысоких каблуках.

Волосы Ее Высочество собрала в свою фирменную прическу «улей», которую носит практически всегда во время публичных выходов, сделала едва заметный макияж и надела золотые серьги-гвоздики.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, этой осень королевская принцесса приезжала с визитом в Киев. Мы собрали для вас фотографии и других королевских особ, посетивших Украину.

