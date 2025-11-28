- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и синем жакете: принцесса Анна на приеме в Сент-Джеймсском дворце
Пока другие члены королевской семьи посещали ужин в Лондоне, принцесса Анна отправилась на другой прием.
Сестра короля Чарльза, как покровительница Ассоциации «Не забытые», встретилась с ветераном Фрэнком Олдхэмом, которому 106 лет во время чаепития для членов ассоциации в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
Королевская принцесса приехала на встречу вместе со своим мужем сэром Тимоти Лоуренсом.
Принцесса Анна надела цветочное платье миди с бантом на шее, поддерживая модный тренд этого сезона, дополнив наряд синим коротким жакетом, черными перчатками и черными туфлями на невысоких каблуках.
Волосы Ее Высочество собрала в свою фирменную прическу «улей», которую носит практически всегда во время публичных выходов, сделала едва заметный макияж и надела золотые серьги-гвоздики.
Напомним, этой осень королевская принцесса приезжала с визитом в Киев. Мы собрали для вас фотографии и других королевских особ, посетивших Украину.