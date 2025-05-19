В цветочном платье и со щенком на руках: королева Камилла впервые показала своего нового питомца

Королева Камилла / © Instagram британской королевской семьи

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В начале этого года супруга Чарльза взяла щенка по кличке Моли из приюта, где брала и других своих собак. Королева является покровительницей этой организации для животных.

Дворец поделился фото, на котором Камилла запечатлена на очаровательном новом снимке со своим спасенным щенком Моли. Королева нежно обнимает своего четвероногого друга, сидя на ступеньках сада. Снимок, вероятно, был сделан в доме Камиллы Ray Mill House в Уилтшире, где она любит проводить время со своими внуками. Одета королева в цветочное летнее платье и голубой кардиган. Ее волосы уложены в прическу, на запястье она носит любимый браслет Van Cleef & Arpels, а на ее пальцах несколько колец.

Королева Камилла со своим щенком Моли / © Instagram британской королевской семьи

Сегодня, напомним, король Чарльз и королева Камилла посетят выставку Chelsea Flower Show. Там они посетят RHS и BBC Radio 2 Dog Garden, который был разработан специально для собак известным садоводом и телеведущим Монти Доном. Также будет отдана особая дань уважения Моли, поскольку ее имя будет выгравировано на кирпичной дорожке, проходящей через сад. Также включены имена собак, принадлежащих представителям Radio 2 и послам RHS.

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