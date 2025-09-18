В цветочном платье и замшевом жакете: королева Мэри посетила саммит

Королева Мэри / © Getty Images

Королевская особа присоединилась к другим важным гостям на мероприятии. Представители пациентов, лица, принимающие решения, и специалисты со всего региона Северной Европы собрались, чтобы обсудить проблемы редких диагнозов и инвалидности. Королева является покровительницей организации Rare Diagnoses, сообщает датский королевский дом.

Мэри приехала на встречу в платье миди с цветочным принтом от Zimmermann, а сверху надела шоколадный жакет из замши с тонким поясом на талии и обула замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева распустила волосы, сделав красивую укладку, надела серьги-кольца небольшого размера с россыпью бриллиантов от Sophie Bille Brahe, а на ее запястье красовался золотой браслет Rebekka Notkin. Также у королевы Мэри традиционно был красивый макияж на лице.

Напомним, ранее королева посещала Национальный центр скорби, чтобы отметить его 25-летие в Копенгагене, где появилась в стильном брючном костюме.