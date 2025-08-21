В цветочном платье: королеву Камиллу запечатлели на шопинге в Шотландии с дочерью и внучкой

Королева Камилла / © Getty Images

Супруга короля Чарльза облачилась в милое летнее цветочное платье от Sophie Dundas и зеленый кардиган, а также обула туфли Eliot Zed бежевого цвета на танкетке и наслаждалась семейным шопингом в живописной шотландской деревне Баллатер.

В качестве аксессуаров она выбрала модные солнцезащитные очки в черепаховой оправе, пару золотых серег-колец и несколько изящных браслетов.

Королева Камилла / © Getty Images

Снимками поделилось издание Daily Mail.

Вместе с ней была ее 47-летняя дочь Лора Лопес и 17-летняя внучка Элиза.

Деревня расположена в Роял-Дисайде, Абердиншир, где король и королева проводят летние каникулы в замке Балморал.

Дочь Камиллы — Лора Лопес / © Getty Images

Лора же была одета в светлую джинсовую рубашку и широкие черные брюки. Свой сдержанный образ она дополнила сумкой из рафии и солнцезащитными очками. А внучка Камиллы Элиза была в широких джинсах с низкой талией и укороченном топе.

Недавно король Чарльз и королева Камилла были запечатлены покидая церковь Крати-Керк, что неподалеку от замка Балморал, монарх был сам за рулем, когда они возвращались со службы.

