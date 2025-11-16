В цветочном платье: принцесса Беатрис появилась на мероприятии, близкому ее сердцу

Принцесса Беатрис / © instagram.com/bornecharity

На вечере Borne Charity принцесса Йоркская появилась, чтобы запустить кампанию «Каждая неделя имеет значение».

«Как новый посол, я была очень рада сказать несколько слов о том, как я родила недоношенного ребенка. Важно повысить осведомленность о необходимости исследований преждевременных родов — основной причины детской смертности», — сказала на мероприятии Беатрис, которая является покровительницей благотворительной организации Borne.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © instagram.com/bornecharity

В рамках кампании «Каждая неделя имеет значение» подчеркивается важнейшая роль времени во время беременности и то, как каждая дополнительная неделя в утробе матери может кардинально изменить жизнь ребенка и увеличить его шансы на выживание. С помощью этой кампании Borne стремится инициировать обсуждение, ускорить научные открытия и финансировать дальнейшие исследования по предотвращению преждевременных родов.

Принцесса Беатрис / © instagram.com/bornecharity

На мероприятие Беатрис приехала в цветочном платье от The Vampires Wife, которое уже носила ранее и обута в туфли-лодочки от Reiss. Принцесса Йоркская сделала лаконичный макияж, распустила волосы и надела золотые серьги.

Принцесса Беатрис / © instagram.com/bornecharity

Принцесса Беатрис / © instagram.com/bornecharity

Ранее на прошлой неделе Беатрис посетила исследовательские лаборатории Borne в лондонской больнице Челси и Вестминстера, чтобы узнать больше о новаторской работе благотворительной организации по предотвращению преждевременных родов.