- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье: принцесса Беатрис появилась на мероприятии, близкому ее сердцу
Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили мероприятие организации Borne, которая занимается повышением осведомленности об исследованиях преждевременных родов и беременности в преддверии Всемирного дня недоношенных детей.
На вечере Borne Charity принцесса Йоркская появилась, чтобы запустить кампанию «Каждая неделя имеет значение».
«Как новый посол, я была очень рада сказать несколько слов о том, как я родила недоношенного ребенка. Важно повысить осведомленность о необходимости исследований преждевременных родов — основной причины детской смертности», — сказала на мероприятии Беатрис, которая является покровительницей благотворительной организации Borne.
В рамках кампании «Каждая неделя имеет значение» подчеркивается важнейшая роль времени во время беременности и то, как каждая дополнительная неделя в утробе матери может кардинально изменить жизнь ребенка и увеличить его шансы на выживание. С помощью этой кампании Borne стремится инициировать обсуждение, ускорить научные открытия и финансировать дальнейшие исследования по предотвращению преждевременных родов.
На мероприятие Беатрис приехала в цветочном платье от The Vampires Wife, которое уже носила ранее и обута в туфли-лодочки от Reiss. Принцесса Йоркская сделала лаконичный макияж, распустила волосы и надела золотые серьги.
Ранее на прошлой неделе Беатрис посетила исследовательские лаборатории Borne в лондонской больнице Челси и Вестминстера, чтобы узнать больше о новаторской работе благотворительной организации по предотвращению преждевременных родов.