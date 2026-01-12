ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В цветочном платье-рубашке и шляпе: Зара Тиндалл среди зимы блеснула летним образом

Зара Тиндалл выглядела восхитительно в романтичном платье с цветочным принтом на мероприятии Magic Millions Polo в Австралии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара и Майк Тиндалл

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Выдающаяся наездница и олимпийская медалистка продемонстрировала летний лук на этом престижном матче по поло, который посетила вместе со своим мужем Майком.

На Заре была цветочная платье-рубашка Aje, обула босоножки Tommy Hilfiger нюдового цвета на платформе, в руках держала плетенную сумку от Oroton и надела шляпу Akubra Official. Зара распустила волосы и сделала легкий макияж.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Майк Тиндалл появился на мероприятии в белой рубашке, пиджаке цвета денима, молочных брюках со стрелками и замшевых коричневых лоферах.

Зара Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Также супруги посетили другое светское мероприятие в Австралии, на котором дочь принцессы Анны блистала в синем мини-платье от Rebecca Vallance, украшенном серебристыми камнями и туфлях-лодочках оттенка металлик Dune London.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк уже более 13 лет сотрудничают с Magic Millions, ведущим австралийским аукционным домом по продаже чистокровных лошадей и всемирно известным конным карнавалом, ежегодно проводимым на Золотом побережье.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie