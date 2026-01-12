- Дата публикации
В цветочном платье-рубашке и шляпе: Зара Тиндалл среди зимы блеснула летним образом
Зара Тиндалл выглядела восхитительно в романтичном платье с цветочным принтом на мероприятии Magic Millions Polo в Австралии.
Выдающаяся наездница и олимпийская медалистка продемонстрировала летний лук на этом престижном матче по поло, который посетила вместе со своим мужем Майком.
На Заре была цветочная платье-рубашка Aje, обула босоножки Tommy Hilfiger нюдового цвета на платформе, в руках держала плетенную сумку от Oroton и надела шляпу Akubra Official. Зара распустила волосы и сделала легкий макияж.
Майк Тиндалл появился на мероприятии в белой рубашке, пиджаке цвета денима, молочных брюках со стрелками и замшевых коричневых лоферах.
Также супруги посетили другое светское мероприятие в Австралии, на котором дочь принцессы Анны блистала в синем мини-платье от Rebecca Vallance, украшенном серебристыми камнями и туфлях-лодочках оттенка металлик Dune London.
Зара и Майк уже более 13 лет сотрудничают с Magic Millions, ведущим австралийским аукционным домом по продаже чистокровных лошадей и всемирно известным конным карнавалом, ежегодно проводимым на Золотом побережье.