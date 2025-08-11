- Дата публикации
В цветочном платье-рубашке и замшевых лодочках: кронпринцесса Виктория на аудиенции во дворце
Вместе со своим отцом королем Карлом Густавом кронпринцесса Виктория провела рабочее мероприятие.
«Сегодня состоялось заседание Комитета по иностранным делам под председательством Его Величества Короля. Комитет по иностранным делам является консультативным органом между Риксдагом и Правительством, возглавляемым Главой государства. Комитет собирается по инициативе Правительства.
Согласно Конституции, Правительство обязано «постоянно информировать Комитет по иностранным делам о событиях во внешней политике, которые могут иметь значение для Королевства, и консультироваться с Комитетом по этим вопросам по мере необходимости», — говорится в подписи под новой опубликованной дворцом фотографией.
На встречу Виктория приехала в темно-синем платье-рубашке с белыми цветами от Ralph Lauren с короткими рукавами и поясом, завязывающимся на талии. Платье принцесса дополнила темно-синими туфлями-лодочками, а из украшений выбрала только браслет на левом запястье. Волосы собрала в любимый низкий пучок и была с естественным макияжем.
Ранее, напомним, мы показывали, с какой прической кронпринцесса Виктория чаще всего появляется на публике.