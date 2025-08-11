В цветочном платье-рубашке и замшевых лодочках: кронпринцесса Виктория на аудиенции во дворце

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Реклама

«Сегодня состоялось заседание Комитета по иностранным делам под председательством Его Величества Короля. Комитет по иностранным делам является консультативным органом между Риксдагом и Правительством, возглавляемым Главой государства. Комитет собирается по инициативе Правительства.

Согласно Конституции, Правительство обязано «постоянно информировать Комитет по иностранным делам о событиях во внешней политике, которые могут иметь значение для Королевства, и консультироваться с Комитетом по этим вопросам по мере необходимости», — говорится в подписи под новой опубликованной дворцом фотографией.

Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / © instagram.com/kungahuset

На встречу Виктория приехала в темно-синем платье-рубашке с белыми цветами от Ralph Lauren с короткими рукавами и поясом, завязывающимся на талии. Платье принцесса дополнила темно-синими туфлями-лодочками, а из украшений выбрала только браслет на левом запястье. Волосы собрала в любимый низкий пучок и была с естественным макияжем.

Реклама

Ранее, напомним, мы показывали, с какой прической кронпринцесса Виктория чаще всего появляется на публике.