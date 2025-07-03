В цветочном платье-рубашке и замшевых туфлях: королева Матильда сходила в музей

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество королева Матильда посетила Музей и сады ван Бюрена в Уккле, когда-то принадлежавшую коллекционерам произведений искусства Дэвиду и Элис ван Бюрен.

В музее хранятся многочисленные предметы мебели, ковры, витражи, скульптуры и картины международных мастеров. В ознаменование своего 50-летия и 100-летия со дня рождения движения ар-деко музей также проводит выставку под названием «Вокруг ар-деко» в Брюсселе.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приехала на мероприятие в светлом платье-рубашке с крупным цветочным принтом, молочную маленькую сумку держала в руках и была обута в светлые туфли из замши на каблуках. Образ свой Матильда дополнила несколькими золотыми браслетами и часами на запястье, серьгами-висюльками с пластинами и помолвочным кольцом с сапфиром. Сделала укладку и легкий дневной макияж.

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Буквально вчера мы показывали другой образ королевы Матильды в платье-миди и слингбэках.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images