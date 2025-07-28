В цветочном платье с V-образным декольте: кронпринцесса Виктория вышла в свет с мужем

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

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27 июля 1225 года церковь Святой Марии в Висбю была освящена епископом Бенгтом. И вчера, 27 июля, исполнилось 800 лет с того торжественного дня. Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль собрались вместе с множеством жителей Готланда, чтобы отпраздновать годовщину собора.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Будущая королева облачилась в нежно-голубое платье с цветочным принтом, неглубоким V-образным декольте и короткими рукавами. Она сочетала наряд с нюдовыми замшевыми туфлями-лодочками на каблуках, голубым маленьким клатчем Bottega Veneta, волосы собрала в пучок, сделала макияж и дополнила образ золотой цепочкой с подвеской на шее и серьгами-висюльками.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринц Даниэль надел темно-синий классический костюм, белую рубашку и голубой галстук в принт.

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Церковь Святой Марии в Висбю / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, ранее мы показывали вам фото принцессы Виктории с празднования ее 48-го дня рождения. Семья тогда собралась во дворце Соллиден, где обычно они проводят летний отпуск.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Шведская королевская семья/Instagram