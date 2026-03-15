ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

В цветочном поле: принц Уильям опубликовал очаровательное фото со своей мамой принцессой Дианой

Сегодня в Великобритании отмечают День матери и принц Уэльский Уильям уже поделился очень особенным снимком со своей мамой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Диана

Принц Уильям и принцесса Диана / © Getty Images

Традиционно этот день празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, за три недели до Пасхи. В этом году праздник выпадает на 15 марта.

На архивном фото, которым поделился в соцсетях Уильям, он и его мама принцесса Диана запечатлены в цветочном поле. Фотография была сделана в Хайгроуве в 1984 году.

Маленький Уильям запечатлен в окружении ярких цветов, когда ему было всего два года. На нем белая полосатая футболка, и он смотрит на цветы, а Диана улыбается в камеру в ярко-розовом джемпере.

В сообщении, сопровождающем фотографию, он написал: «Вспоминаю свою маму сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает кого-то, кого любит. С Днем матери! W».

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 65 лет. Она умерла в 1997 году в автокатастрофе в Париже, когда ей было 36 лет.

Напомним, король Чарльз и королева Камилла также поделились фотографиями своих матерей в этот праздничный день.

Дата публикации
Количество просмотров
309
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie