В цветочном поле: принц Уильям опубликовал очаровательное фото со своей мамой принцессой Дианой

Реклама

Традиционно этот день празднуют в четвертое воскресенье Великого поста, за три недели до Пасхи. В этом году праздник выпадает на 15 марта.

На архивном фото, которым поделился в соцсетях Уильям, он и его мама принцесса Диана запечатлены в цветочном поле. Фотография была сделана в Хайгроуве в 1984 году.

Принц Уильям и принцесса Диана / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Маленький Уильям запечатлен в окружении ярких цветов, когда ему было всего два года. На нем белая полосатая футболка, и он смотрит на цветы, а Диана улыбается в камеру в ярко-розовом джемпере.

Реклама

В сообщении, сопровождающем фотографию, он написал: «Вспоминаю свою маму сегодня и каждый день. Думаю обо всех, кто сегодня вспоминает кого-то, кого любит. С Днем матери! W».

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 65 лет. Она умерла в 1997 году в автокатастрофе в Париже, когда ей было 36 лет.

Напомним, король Чарльз и королева Камилла также поделились фотографиями своих матерей в этот праздничный день.