В цветочном поле с нарцисами: Кейт и Уильям Уэльские показали свою рождественскую открытку

Семья Уэльских / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям выбрали милую семейную фотографию для своей официальной рождественской открытки в этом году. Этот ранее не публиковавшийся снимок был сделан уроженцем Йоркшира Джошем Шиннером в Норфолке в апреле этого года.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях четы Уэльских, принц Уильям и принцесса Кейт сидят на травянистом поле, усеянном весенними нарциссами, вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Все они одеты в повседневную одежду.

В сообщении, опубликованном под снимком, говорится: «Желаем всем очень счастливого Рождества».

Поклонники королевской семьи были в восторге от новой семейной фотографии и быстро отреагировали на недавно опубликованный снимок.

«Какая прекрасная семья и чудесная фотография. Желаю вам безопасного и счастливого Рождества и Нового года».

«С Рождеством и вас! Прекрасная фотография, мне очень нравится».

«Счастливого Рождества. Наилучшие пожелания всем и каждому в новом году. Прекрасная семья, прекрасное фото».

Напомним, ранее свои рождественские фото показывали принцесса Анна и король Чарльз с королевой Камиллой. Фотографию монарха захейтили поклонники королевской семьи.