В цветочном жакете и юбке: стильная королева Сильвия получила награду на гала-вечере

Королева Сильвия / © Getty Images

Вчера во время гала-вечера Ее Величества получила награду «Дюссельдорфец года 2025» за свою многолетнюю общественную деятельность в качестве основателя и почетного председателя Всемирного фонда детства.

На мероприятии королева блистала в юбочном костюме в нежный цветочный принт, который состоял из короткого жакета и юбки. Также Сильвия сделала красивую укладку и макияж, а образ дополнила жемчужными серьгами и золотым кольцом.

Королева Сильвия / © Getty Images

Напомним, вчера во время официальных мероприятий в Германии королева блистала в твидовом жакете и баклажановой блузке и тоже выглядела очень стильно. 82-летняя королева Швеции находится с визитом в Германии сама без своего мужа короля Карла Густава, с которым недавно отпраздновала 50-летие со дня их помолвки и скоро отпразднует «золотую свадьбу».

