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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

В цветочной блузке и кремовых джинсах: герцогиня Софи продемонстрировала новый лук в путешествии

Герцогиня Эдинбургская Софи совершает визит на остров Джерси в рамках которого у нее было много разных мероприятий.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи встретилась с владельцами фермы Trinity Manor Farm и приехала на эту встречу одета в блузку с цветочным принтом от Penelope Chilvers, кремовые прямые джинсы, обула эспадрильи на платформе в мелкий горошек от Toms и на лице у нее были черные солнцезащитные очки Sting Occhiali.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Это уже третий образ, который Софи демонстрировала во время визита на остров и дополнила она его серьгами Giulia Barela Jewelry и браслетом из 18-каратного желтого золота с бриллиантами Asprey London. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала едва заметный легкий макияж на лице.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также во время этой поездки Софи демонстрировала образ в синем макси-платье с объемными летящими рукавами и цветочным принтом и струящееся розово-белое платье – идеальное для летнего сезона.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
11
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