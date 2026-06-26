- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочной блузке и кремовых джинсах: герцогиня Софи продемонстрировала новый лук в путешествии
Герцогиня Эдинбургская Софи совершает визит на остров Джерси в рамках которого у нее было много разных мероприятий.
Софи встретилась с владельцами фермы Trinity Manor Farm и приехала на эту встречу одета в блузку с цветочным принтом от Penelope Chilvers, кремовые прямые джинсы, обула эспадрильи на платформе в мелкий горошек от Toms и на лице у нее были черные солнцезащитные очки Sting Occhiali.
Это уже третий образ, который Софи демонстрировала во время визита на остров и дополнила она его серьгами Giulia Barela Jewelry и браслетом из 18-каратного желтого золота с бриллиантами Asprey London. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала едва заметный легкий макияж на лице.
Также во время этой поездки Софи демонстрировала образ в синем макси-платье с объемными летящими рукавами и цветочным принтом и струящееся розово-белое платье – идеальное для летнего сезона.