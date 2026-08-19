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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В цветочных платьях и с красавцем-сыном: Иванка Трамп показала новые семейные фото

Дочь президента США поделилась в Instagram трогательными фотографиями со старшим сыном Джозефом, который заметно подрос.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Иванка Трамп с сыном

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые семейные фотографии, на которых она позировала со своим старшим сыном Джозефом Кушнером.

Для своего первого появления Иванка выбрала белое платье длины миди с V-образным декольте, короткими рукавами и зеленым растительным орнаментом. Наряд застегивался на пуговицы спереди и подчеркивал ее тонкую талию.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Иванка дополнила белыми плетеными балетками, солнцезащитными очками и лаконичными украшениями. Волосы Трамп собрала в низкую прическу.

Джозеф появился перед камерой в белой футболке, темно-синих шортах с контрастной окантовкой, кроссовках и бейсболке.

На другом фото Иванка нежно обнимала сына в живописном саду. На этот раз она была одета в белый сарафан макси на тонких бретельках, украшенный цветочным принтом. Ее лук дополняли босоножки, часы и естественный макияж, а светлые волосы она уложила в локоны.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Джозеф выбрал для прогулки светло-мятную рубашку, бежевые шорты и белые кроссовки.

Напомним, Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером воспитывает троих детей: дочь Арабеллу и сыновей Джозефа и Теодора.

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