В туфлях как у Меган и в браслете Дианы: герцогиня Кембриджская выбрала необычный ансамбль

Рассматриваем гардероб Кэтрин, ведь она выбрала для мероприятия много интерестных аксессуаров.

11 июня в состоялся прием для лидеров G7 в Корнуолле, на который также пригласили британскую королевскую семью. Звездой вечера стала 95-летняя королева Елизавета, которая много шутила и даже разрезала торт мечом, а вот герцогиня Кембриджская стала образцом элегантности и роскошного вкуса, ведь пришла на мероприятие в красивом образе.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Associated Press

Ансамбль герцогини состоял из молочного платья-пальто Alexander McQueen, которое украшали большие пуговицы на талии и широкие лацканы. Наряд она сочетала с роскошным винтажным клатчем с бисером и вышивкой от бренда Josef и туфлями-лодочками с вырезами и бантиками на пятке от бренда Aquazzura.

Герцогиня Кембриджская в туфлях Aquazzura / Associated Press

Интересно, что точно такие же туфли любит и герцогиня Сассекская Меган. В них она неоднократно появлялась на публике во время выполнения своих обязанностей. У Меган было несколько пар в разных цветах.

Герцогиня Сассекская Меган в туфлях от Aquazzura / Getty Images

Также нельзя не отметить и украшения, которые герцогиня выбрала, ведь ее жемчужный браслет ранее принадлежал принцессе Диане. В этом украшении она появлялась в 1989 году на открытии нового культурного центра в Гонконге.

Герцогиня Кембриджская в браслете принцессы Дианы / Associated Press

Принцесса Диана, 1989 год / Getty Images

Браслет принцессы Дианы / Getty Images

Сережки в форме листьев Кэтрин выбрала тоже не новые, ведь уже их надевала ранее.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская / Associated Press

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