В туфлях-лодочках и блузке с цепями: Брижит Макрон с мужем посетила медицинский центр

Первая леди Франции вышла в свет в новом стильном образе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили открытие медицинского реабилитационного центра Station Debout в Париже.

Президентские супруги пообщались с работниками и пациентами центра. Они также сфотографировались с французским солдатом Сулейманом, раненным в Мали во время операции Бархане.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в черном костюме, состоявшем из жакета с молниями на рукавах и прямых брюк, и черной водолазке с принтом в виде цепей. Вокруг шеи она обмотала черный шарф.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд Брижит дополнила черными туфлями-лодочками. Она сделала себе укладку с прикорневым объемом и любимый макияж смоки-айс. На руке было массивное кольцо с камнями.

Эммануэль был одет в классический черный костюм-тройку, белую рубашку, черный галстук с принтом в виде буквы "H" и черные туфли.

Напомним, на мероприятии в Елисейском дворце миссис Макрон появилась в черном платье, расшитом стразами, и черном классическом жакете.

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