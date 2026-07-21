В туфлях цвета металлик и помятых брюках: новый образ премьер-министра Италии

Джорджа Мелони / © Getty Images

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретила своего португальского коллегу Луиса Монтенегро во дворе Палаццо Киджи в Риме.

Для официальной церемонии встречи политик выбрала молочный костюм в полоску в тон. Комплект состоял из удлиненного однобортного жакета с большими накладными карманами и широких прямых брюк, которые были слегка помяты. Под жакет Джорджа надела кремовый вязаный топ с блестками.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Глава итальянского правительства дополнила свой наряд остроносыми туфлями цвета металлик на шпильках. Премьер сделала идеально ровную укладку и нежный макияж.

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Напомним, Джорджа Мелони в изумрудном костюме и золотых туфлях появилась на саммите НАТО.

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